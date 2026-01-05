推し活に欠かせない缶バッジ。そのまま放っておくと裏側がサビてきてしまうことが多いですよね…どうにかできないかな〜と推し活グッズで度々話題になるセリアを訪れると、まさに欲しかったアイテムを発見。ココナッツから抽出した防錆効果を発揮する植物由来の成分が配合された、優秀なサビ防止フィルムですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：缶バッジ用サビ防止フィルム 12P価格：￥110（税込）サイズ（約）：60×60m