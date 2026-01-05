今回ご紹介するのは、セリアで見つけた『メッシュボード』という商品。“ただの格子状の板”という、もはや説明も不要なくらいあまりにもシンプルなアイテムですが、使ってみて驚き…！意外と便利でした！引き出しやシンク下収納に入れれば、通気性が良くなり湿気対策に。洗った食器の下に敷けば乾燥速度もアップします◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メッシュボード価格：￥110（税込）販売ショップ：セリアJANコード