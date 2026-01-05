温室ハウスで育てこの時期に収穫される超促成栽培で作られたさくらんぼの初競りがけさ東京の大田市場で行われ、今年は過去最高額の１８０万円で落札されました。 【写真を見る】【動画】去年より30万円上回るさくらんぼ「佐藤錦」過去最高額の180万円で落札一粒あたり約2万6000円東京・大田市場（山形） 天童市の花輪和雄さんは、毎年、初競りに合わせてさくらんぼを育てていて、夏場に苗木を冷蔵庫に入れ、秋に温室ハウス