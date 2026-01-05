占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月5日〜1月11日の運勢を西洋占星術で占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）継承ムード。続きから始めて。お休み効果バツグン。ほどよくリセットがかかって、思い出しながら働くことになりそう。つい先週までバリバリこなしていた作業なのに、コツを忘れてしまうかも。ただ、ここで基本に戻るのは、決して悪くない流れです。いつのまにか自己流で流し