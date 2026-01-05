占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月5日〜1月11日の運勢を西洋占星術で占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）可能性は無限大。流れに乗ってみて。水面下で、運命が動き出しています。このため、あちこちで違和感を覚えるでしょう。よく知っているはずなのに、全然知らないような気がするとか、逆に、初めてだと思うのに奇妙に懐かしいとか。そういう記憶のつじつま合わせが起こ