占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月5日〜1月11日の運勢を西洋占星術で占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）繰り返しが大事。変化の中の差異に注目を。地道な積み重ねから、何かをつかめそう。昨日の続きの今日、今日と似た明日をマジメに生き抜きましょう。毎日、同じことをやっている気がしても、少しずつ進化して、コツをつかめたり、クオリティーが上がったりするでしょう。