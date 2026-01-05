ドジャースはビシェット獲得でブルージェイズに対抗か(C)Getty Imagesブルージェイズが岡本和真と4年総額6000万ドル（約94億2000万円）で契約合意したことを受け、ライバル球団であるドジャースの地元メディアが見解を示した。【動画】この圧巻のパワー！岡本がバウアーから2打席連続弾を放ったシーンドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「オカモトがブルージェイズを選んだことは、ドジャースにとって少なからず痛手とな