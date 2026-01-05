歌手でタレントの中川翔子（40）が5日、東京・中央区の松屋銀座8階イベントスクエアで、フランス生まれの絵本キャラクター「リサとガスパール」の「POP UPマルシェin GINZA」のオープニングイベントに参加した。中川は23年4月に結婚し、25年9月に双子の男児を出産したばかり。「今日が仕事始め。正月は家に引きこもって駅伝を（テレビで）見ていました。夫は食中毒になって隔離。子どもと過ごしました」とママになって初の年末