°ñ¾ë¡¦¿å¸Í»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç2025Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¡¢¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤Î½÷À­¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½÷À­¤¬²áµî¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ï2025Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¡¢¿å¸Í»Ô²ÃÁÒ°æÄ®¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ë½»¤à¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¾®¾¾ËÜÍÚ¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢¾®¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï2015Ç¯¤È2017Ç¯¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ3²ó¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¥È¥é¥Ö