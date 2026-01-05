歌手でタレントの中川翔子（40）が5日、東京・中央区の松屋銀座8階イベントスクエアで、フランス生まれの絵本キャラクター「リサとガスパール」の「POP UPマルシェin GINZA」のオープニングイベントに参加した。日本語版出版25周年を記念し、作者による日本初上陸・未公開の描きおろし原画25点の展示・販売や、限定商品・先行商品の販売、コラボカフェなどを実施する。中川はイラストや漫画を手がけるなどアートへの造詣が深い。