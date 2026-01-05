今日（1月5日）は、二十四節気のひとつ小寒です。 【写真を見る】寒空にこぶし突き上げ「ヨイサー！」平年よりは暖かい「寒詣」熊本県天草市 熊本県天草市の一町田八幡宮では、恒例の寒詣が行われました。 午前6時前、小雨の降る中で、ホラ貝の音を合図に住民など約30人が境内に集まりました。 お祓いのあと、田代隆一宮司の「ヨイサー ヨイサー」の掛け声と共に、参加者は握りこぶしを天に向かって突き