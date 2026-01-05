熊本市の田崎市場で、威勢の良い掛け声とともに今年の初競りがありました。 【写真を見る】本マグロが28万円！初競りの掛け声響く熊本・田崎市場 記者「活気ある声と普段聞きなれない独特なテンポで、今年初めての競りがすすめられています」 5日午前5時半ごろ、競り場には、今年最初の水揚げを示す「初荷」と書かれた旗が掲げられました。競りに参加している仲買業者は、「せり盆」と呼ばれる板に金額を記入して取引を行いま