2008年、ソウルで開かれた映画賞の授賞式に出席した俳優のアン・ソンギさん（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国の「国民的俳優」として知られるアン・ソンギさんが5日午前、ソウルの病院で死去した。74歳だった。所属事務所が明らかにした。聯合ニュースによると、2019年から血液がんで闘病していた。昨年末に自宅で喉に食べ物を詰まらせ、入院した。聯合などによると、韓国南東部・大邱生まれ。5歳で映画デビューし、高校時代に