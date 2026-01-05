TBS系スペシャルドラマ「新年早々不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」（午後9時）が4日、放送された。24年10月に84歳で亡くなったと発表された俳優の沼田爆（ぬまた・ばく、本名沼田知治）さんをドラマ内のテロップで追悼した。沼田さんは同作オリジナルドラマ版で、マスター役として出演。今作では2026年にタイムスリップすると、マスターが「年末の大掃除が終わってひと息ついたらそのまま」亡くな