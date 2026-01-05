俳優の成宮寛貴（43）が4日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。意外な一面が明らかになった。この日は再始動した成宮と山で狩猟生活を送る俳優・東出昌大が登場。手相で占われた。知能線が2本あるタイプだと指摘された成宮。物事を複雑に捉える傾向があるといい、天才肌もしくは奇才肌だという。何を考えているのか分からない人と占われると「サイコパスみたいな言い方しないで