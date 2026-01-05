俳優神尾楓珠（26）が5日、都内で「Mister Donut×GODIVA」新商品発表会に登壇した。日本で創業55周年のミスタードーナツと、ベルギーのチョコレートブランド「ゴディバ」の創業100周年を記念したコラボ商品5種類が9日から発売される。神尾は「上品さや高級感のあるブラウンをまとって、大人チョコっぽさをイメージしました」とショコラカラーのスーツ姿で登場した。年末は「何もしたくなかった」とゆっくりしたそう。「年始は実家