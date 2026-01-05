2026の年頭にあたり、セールスフォース・ジャパン 代表取締役会長 兼 社長の小出伸一氏は年頭所感として、以下を発表した。2026年 年頭所感謹んで新年のご挨拶を申し上げます。2025年は、日本企業における生成AI活用が「検証」から「実践」へと進化した、大きな転換点となりました。企業は単なる効率化の追求にとどまらず、「人とAIが協働する新しい働き方」や「顧客体験の再設計」に真摯に取り組み、AIを経営戦略の不可欠な柱とし