DeNA¤Ï5Æü¡¢¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ø0¡Ù¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Ïºå¿À¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ºòµ¨¡¢³«Ëë¤«¤é°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤È¹â¤¤Ã¥»°¿¶ÎÏ¤Ç¡¢Â¾µåÃÄ¤ÎÂÇ¼Ô¤ò°µÅÝ¡£15»î¹ç¡¦90²ó2/3¤òÅê¤²¡¢6¾¡3ÇÔ¡¢Ã¥»°¿¶¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¾å²ó¤ë113¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï1.39¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢¥±¥¤¤È¤¤¤Ã¤¿½õ¤Ã¿ÍÀèÈ¯¿Ø¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹¡¦Åì¹î¼ù¤È¤È¤â¤ËÀèÈ¯¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£