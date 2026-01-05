岐阜県高山市では、江戸時代から続く新春恒例の消防出初式が行われました。 【写真を見る】岐阜･高山市で新春恒例｢消防出初式｣ 消防団員ら約370人が伝統の“特殊訓練”披露 参加した消防団員ら約370人は、掛け声を響かせながら渦を描くように中心のまといに向かって進む、伝統の特殊訓練を披露しました。 熱気に溢れる会場 けさの高山市は最低気温が氷点下1.3℃と冷え込みましたが、会場には熱気が溢れ、訪れた人たちは団員た