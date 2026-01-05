元ＨＫＴ４８で、女性アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」のメンバー・村川緋杏（びびあん）が披露した“元ＨＫＴ３ショット”が話題になっている。村川は自身のインスタグラムで４日までに「紅白歌合戦にて指原さんと月足と共演できました」とつづると、元ＨＫＴ４８でタレントの指原莉乃と同じく元ＨＫＴ４８で女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバー月足天音との３ショットを披露。