東京都江東区の豊洲市場で５日、新春恒例の「初競り」が行われ、青森県大間産のクロマグロ（２４３キロ）に史上最高値となる５億１０３０万円の値がついた。１キロあたりの単価は２１０万円となった。都中央卸売市場が公表する「市場統計情報」によると、通常のマグロは１キロ１５００円〜４０００円ほど。国産天然クロマグロ（特上）の通常卸売価格でも高値圏で１キロあたり数万円台で推移する。今回記録されたキロ２１０万円