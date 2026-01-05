ＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（月〜金曜・後１時５５分、ＣＢＣ制作）の２０２５年の年間平均視聴率が５日、発表され、個人全体２．４％、世帯４．７％を記録し、関東、名古屋、関西の３地区で２年連続の年間平均視聴率１位に輝いた（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。関西地区の年間平均視聴率は個人全体２．４％、世帯４．８％で、２０２１年３月の関西エリアでの放送開始以来、初めて１位を獲得し