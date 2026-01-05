日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長は５日、都内の「日本オリンピックミュージアム」で新年の仕事始めに職員へ向けた年頭のあいさつを行った。２６年は２月にミラノ・コルティナ五輪、９月にアジア大会（名古屋）などビッグイベントが国内外で開催される。橋本会長は「東京大会のレガシーとして、この２つの大会を成功させなければ、次の日本のスポーツの基礎、基盤を作り上げるのは難しいのではないかと自分自身