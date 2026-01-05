加藤シゲアキが主演する舞台「２時２２分 ゴーストストーリー」が2026年2月6日から上演される。本作は、2021年にロンドンで初演されて以来、斬新なストーリーが話題を呼び、世界各地で上演されているヒット作。日本ではオリジナル演出により初上演される。物語の舞台は、ロンドン郊外。サムとジェニーの夫婦は、最近、古い家を購入し、リノベーションしながら住み始めたばかりだった。しかし、ある晩、友人のローレンとそのボー