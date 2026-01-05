１日、海口市の日月広場免税店で買い物客に免税政策を紹介するスタッフ（中央）。（海口＝新華社記者／楊冠宇）【新華社海口1月5日】中国の海南自由貿易港は、海南島全域を独立した税関管理区域とする「封関」運営を開始した初の元日連休（1〜3日）を迎えた。同島を訪れた国内旅行客が免税価格で商品を購入できる「離島免税」制度の実施により、消費市場は好調なスタートを切った。海口税関が監督管理した離島免税品は1〜3日、