プロ野球・DeNAは5日、阪神でプレーしたデュプランティエ投手の獲得を発表しました。背番号は「0」となります。デュプランティエ投手は今年32歳を迎える193cm、103キロ右腕。2025年シーズンは来日初年度ながら先発ローテーションの一角を担い、6勝3敗、防御率1.39、シーズン奪三振率11.22をマークしました。中でも6月の交流戦・ロッテ戦では来日後初となる完投・完封勝利を記録。7月のDeNA戦でも完投勝利をあげました。しかし体の