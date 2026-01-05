５日の東京債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、昨年１２月３０日の終値と比べて０・０６５％高い２・１２５％に上昇（債券価格は下落）した。１９９９年２月以来、約２７年ぶりの高水準となった。