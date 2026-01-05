タレントの西野未姫（26）が4日、SNSを更新し、第2子妊娠を報告した。【映像】長女の顔出し家族ショット（複数カット）西野はInstagramに直筆の文章を投稿。「一人目のときとはまた違った感覚で懐かしさを感じる瞬間もあれば、改めて命の尊さを実感する日々でもあり、家族が4人になることを思うと今からとてもわくわくしています」と心境をつづっている。現在は安定期に入り、5月ごろの出産を予定している。夫でお笑いコンビ