レースクイーン（レースアンバサダー）を昨年限りで卒業したモデルの花乃衣美優（25）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。初詣の様子を投稿した。昨年の大みそかは格闘技イベントRIZINを盛り上げる「RIZINガール2025」のメンバーとして奮闘した。「RIZIN大晦日大会終わりに増上寺に行ってきたよ」とグレーのパンツスタイルに白のフード付きコート姿で、RIZINのポーチをコーディネートして東京・増上寺を訪れたオフショット