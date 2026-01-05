九州アジアリーグの大分は5日、ソフトバンクで活躍した地元出身の左腕、笠谷俊介（28）の入団を発表した。背番号はソフトバンク時代と同じ67番。記者会見では「チームに貢献し、もう一度NPBの1軍のマウンドに上がりたい」と意欲を見せた。笠谷は2015年、大分商からドラフト4位でソフトバンクに入団。173センチと小柄ながら、キレのある速球を武器に台頭した。先発、リリーフで活躍した20年に4勝、21年に3勝と通算7勝を挙げた。