名古屋の中央卸売市場では、5日午前4時半から初競りが始まり、ずらりと並んだ本マグロなどが威勢の良い掛け声と共に、次々と競り落とされていきました。 【写真を見る】名古屋･中央卸売市場で初競り 青森･大間の天然本マグロ 最高価格は1本約650万円 競り落としたバローが刺身などにして販売 最高価格は1本約650万円 東海地方が地盤のスーパーマーケット「バロー」も、去年からマグロの初競りに