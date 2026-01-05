５日、広島市中央卸売市場で初競りが行われ、県内産のカワハギにご祝儀価格がつきました。 午前４時すぎ、西区の広島市中央卸売市場では新年恒例の大発会が行われました。 初競りでは水揚げされたばかりのタイなどが並び、数が少ない県内産のカワハギには１ｋｇあたり１万５千円と通常の１．５倍となるご祝儀価格がつきました。 水産物部協議会 山本英治郎会長「魚が増えて市場が潤って、皆さんが魚をしっかり食べていただくこ