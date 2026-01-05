年末年始の休みが終わり、５日仕事始めです。広島市内にはいつもの通勤風景が戻ってきました。 ＪＲ広島駅では年末年始の休みを終え足早に職場などへと向かう人たちの姿が見られました。 会社員６連休「家族でずっといました。どこにも行ってないですね。（仕事に）行きたくないですね」 会社員８連休「仕事か、ヒーと思いながら出勤しました。８連休でした。（切り替えが）難しいですね。でも切り替えてやっていかないと