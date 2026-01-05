2026年がスタートし官公庁や多くの企業は5日が仕事始めでした。鹿児島市役所ではWEB会議システムを使って下鶴市長が職員に向け年頭のあいさつを配信しました。（鹿児島市・下鶴市長）「今年は薩長同盟締結から160年という節目の年。我々も先人たちの英断にならい、行政内外を問わず多様なつながりを力にイノベーションを生かし本市の輝かしい未来を、ともに切り開いていきましょう」2026年は午年。馬がかつて移