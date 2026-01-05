官公庁や多くの企業では5日が仕事始めです。 長崎市の事務始め式で鈴木市長は「被爆81年の今年、平和の輪をさらに大きく広げる」と決意を述べました。 長崎市役所の事務始め式には職員や議員 約150人が出席しました。 鈴木市長はあいさつで、「被爆者のいない時代が刻一刻と近づいている」とした上で、「平和のバトンを次の世代へ受け渡していく」と決意を述べました。 （ 鈴木市長） 「被爆地ナガサキの