晴れやかな着物に身を包んだ職員たち。京都市役所では職員が着物姿で出勤しました。西陣織など伝統の着物産業の振興や京都の文化を知るために２００９年から始まった取り組みです。約２５０人の職員が参加し、職場の雰囲気も普段より華やぎました。（職員）「仕事始めからお着物を着て自然と背筋も伸びますし、気持ちも引き締まっていいスタートがきれた気がします」職員らは気持ちも新たに「初仕事」に取り組んでいました