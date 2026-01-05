きょう１月５日は仕事始めです。年末年始は最大９連休の人も多かったようです。５日朝、久しぶりに人が戻った大阪・淀屋橋のビジネス街。寒空の下、通勤する人々は。（会社員４５歳）「もちろん気が重いです。年末は（沖縄へ）旅行と、実家でゆっくりしました」（会社員３９歳）「まだ出社したくない気持ちが。（年末年始は）家族と家でダラダラと過ごしていました。きょうから仕事で気合いを入れていかないといけない