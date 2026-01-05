男女ツインボーカルの3人グループ・Awesome City Clubが2026年3月31日をもって活動休止をすることを発表した。【画像】Awesome City Clubのオリジナルフルアルバム『Cheers to 10!!』ジャケット写真2013年に東京で結成された同グループ。メンバーはatagi（Vo＆G）、PORIN（Vo＆Syn）、モリシー（G＆Syn＆Vo）。2021年公開の映画『花束みたいな恋をした』のインスパイアソング「勿忘」が、関連動画含め総再生回数10億回を突破す