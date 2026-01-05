アストロズに入団が決まった今井達也投手の背番号が「45」に決まりました。日本時間3日に今井投手がアストロズと最大3年で総額約99億円の契約を結びました。2028年シーズンまで有効となる3年間のメジャーリーグ契約。各シーズン終了後には選手側による契約解除条項が含まれているとのことですが、その他の詳細は公表されていません。40人のロースター入りした今井投手。日本時間5日に球団公式サイトに名前が記載され背番号が「45」