2025年12月の振り返り＝円安一時157円台へ拡大、ただ介入警戒で一段落 日銀利上げでも円安拡大＝日本の財政リスク懸念の円売りが影響か 2025年12月の米ドル／円は、方向感の乏しい小動きが続いていましたが、12月19日の日銀金融政策発表後に大きく上昇し、高市政権誕生後の米ドル高・円安のピークである157.8円に迫る展開となりました。ただ片山財務相などの円安けん制発言を受けて円安値更新には至らず、その後は156円台