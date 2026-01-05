４人組ユニット・新しい学校のリーダーズのＳＵＺＵＫＡが５日、都内で行われた、アニメ映画「迷宮のしおり」の公開記念舞台あいさつにｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人らと出席した。この日は、正月らしく全員が着物姿で登壇し、鏡開きで公開を祝福。自らふたを割った酒だるを見てＳＵＺＵＫＡは「中にお酒でも入ってんのかなと思ったら…」とみなまで言わずに苦笑。厄介な反応に司会からは「ちょっとそのあたりは…」と制されると