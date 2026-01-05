俳優の剛州さんが昨年１２月２７日にすい臓がんで死去したことが５日、分かった。６９歳。所属の浅井企画が発表した。剛州さんは７９年に立正大卒業と同時に坂上二郎の内弟子に。約３年務め独立した。映画や舞台を中心に活躍し、親交のあった俳優の松田優作さんが初監督、主演の「ア・ホーマンス」や、「ゴジラ-１・０」にも出演。テレビドラマでも、最近話題となったＮＨＫ夜ドラ「ひらやすみ」で、なつみがアルバイトする