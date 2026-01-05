Ｊ１福岡は５日、金明輝監督（４４）との契約を、１月４日付で双方合意の上で解除したと発表した。クラブは同日午前に記者会見を開き、第三者である弁護士の確認を経て、金監督の言動に複数のコンプライアンス違反が認められたことを明らかにした。会見では、昨年末にＪリーグから報告を受け、第三者の弁護士による調査を実施した結果、山口均副社長は「このままトップチームを委ねることは難しい」と判断したと説明。本人との