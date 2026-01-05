ミュージシャンのＧＡＣＫＴが５日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。雪道をノーマルタイヤで走行し、立ち往生し大迷惑をかけた事案について言及した。これは国土交通省・長岡国道事務所が１２月４日、ＳＮＳで報告したもの。新潟県湯沢町の国道１７号・芝原トンネル付近でノーマルタイヤ装着車による立ち往生したと報告した。トラブルが起こった当日は大雪に関する発表を行い、不要不急の外出を控えるよう、呼びかけ、ドライバー