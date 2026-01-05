【GEN-5W】 1月5日 発売 価格：11,990円 Zeroplus TechnologyのゲーミングブランドBROOKは、「GEN-5W ワイヤレスファイティングボード」を1月5日に発売した。価格は11,990円。 本製品は自作アーケードコントローラー用基板として、有線、無線に対応したもの。PS5、Steam Deck、PCに対応し、有線接続時の平均遅延は約1.7msとしている。