お笑い芸人・江頭２：５０による笑いと音楽の祭典「エガフェス」。その３回目となる「エガフェス２０２６〜レジェンドイヤー・ファイナル〜」が、エガフェス初の屋外開催となる山梨・富士急ハイランドコニファーフォレストで５月３０日に開催することが５日、発表された。この日、５００万人以上が登録するユーチューブチャンネル「エガちゃんねるＥＧＡ−ＣＨＡＮＮＥＬ」に公開された動画の中で、江頭本人から?あたおか?