Uber Japanは、2026年1月1日付で日本経済団体連合会(経団連)へ加盟した。配車アプリ事業者の加盟は国内初となる。同社は、配車アプリ「Uber」を通じて、全国1,000社以上のタクシー事業者と提携し、47都道府県をカバーするモビリティプラットフォームを展開してきた。テクノロジーを活用した効率的なマッチングにより、タクシーの稼働率向上や訪日外国人の移動需要への対応を推進している。地方においては、自治体と連携し、ドライ