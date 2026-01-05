2026の年頭にあたり、NECの社長兼CEOの森田隆之氏は年頭所感として、以下を発表した。2026年 年頭所感2026年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。皆さまにとって素晴らしい一年となりますよう、そして世界でさまざまな困難に遭っている方々が1日でも早く安心な暮らしを送れますよう、心より祈念申し上げます。2025中期経営計画の実行期間も残すところ3か月となりました。5年前に前中計を完遂した際には営業利益率5%