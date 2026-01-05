最大9連休となった年末年始も終わり、5日朝、名古屋でも職場に向かう人たちの姿が戻りました。多くの企業で仕事始めとなった5日、名古屋駅前ではスーツ姿で気持ちを新たに出勤する人たちの姿が見られました。20代：「今日は誕生日なので、いい始まりだなと思います。仕事とプライベートの両立を頑張っていきたい」60代：「家族がみんなわが家に集まって、かなり財布のひもが緩みました」愛知県の大村知事は、年