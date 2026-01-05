きょうの東海地方は、晴れ間の広がる所が多いものの、岐阜県では広く雪や雨が降るでしょう。 【写真を見る】岐阜県で雪や雨か 山地を中心に積雪や路面凍結に注意を 最高気温は名古屋･豊橋･津で12℃予想 愛知･岐阜･三重の天気予報（1/5 昼） 正午前の岐阜県高山市は、雪が降ったり止んだりしていて、市街地にもうっすらと雪が積もっています。 きょうの午後は、愛知県や三重県は雲が広がりやすいものの、晴れ間もあるでしょう。